Pendik'te makas atan sürücüye 90 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı

İstanbul Pendik'te trafikte makas attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsa 90 bin TL para cezası kesilirken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında 21 Eylül'de Pendik Dumlupınar Mahallesi D-100 Kuzey Yol üzerinde bir şahsın makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüler olduğunu belirledi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen R.A. (26) yakalandı. Sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri' maddesinden 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, kullandığı araç 60 gün trafikten men edildi. R.A. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı