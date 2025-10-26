Haberler

Pendik'te Makas Atan Sürücüye 13 Bin TL Ceza

Pendik'te Makas Atan Sürücüye 13 Bin TL Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü E.E.A. hakkında 13 bin 427 TL idari para cezası kesilirken adli işlem de başlatıldı. Söz konusu sürücü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Pendik'te makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında 13 bin 427 TL idari para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, 25 Ekim 2025 tarihinde Pendik ilçesi TEM Güney Yol Kurtköy mevkiinde bir araç sürücüsünün seyir halinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen E.E.A. (20) isimli kişi yakalandı.

Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 'Makas atmak', 'Araçların sağından ve banketlerde yararlanarak geçmek', 'Yakın takip' ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddelerinden olmak üzere toplamda 13 bin 427 TL trafik idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem de başlatıldı.

Öte yandan, makas atan araç plakasının, 2024 yılında meydana gelen ölümlü bir trafik kazasına karışan araçla aynı olduğu yönündeki iddialar üzerine yapılan incelemede; söz konusu ölümlü kazaya karışan aracın satış işlemi sonrasında, yeni araç sahipleri tarafından plaka değişikliğine gidildiği, boşa çıkan plakanın ise makas atarak trafik akışını tehlikeye düşüren araca 20.01.2025 tarihinde tahsis edildiği tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı

5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.