Pendik'te Makas Atan Sürücüye 13 Bin TL Ceza

Pendik'te makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında 13 bin 427 TL idari para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, 25 Ekim 2025 tarihinde Pendik ilçesi TEM Güney Yol Kurtköy mevkiinde bir araç sürücüsünün seyir halinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen E.E.A. (20) isimli kişi yakalandı.

Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 'Makas atmak', 'Araçların sağından ve banketlerde yararlanarak geçmek', 'Yakın takip' ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddelerinden olmak üzere toplamda 13 bin 427 TL trafik idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem de başlatıldı.

Öte yandan, makas atan araç plakasının, 2024 yılında meydana gelen ölümlü bir trafik kazasına karışan araçla aynı olduğu yönündeki iddialar üzerine yapılan incelemede; söz konusu ölümlü kazaya karışan aracın satış işlemi sonrasında, yeni araç sahipleri tarafından plaka değişikliğine gidildiği, boşa çıkan plakanın ise makas atarak trafik akışını tehlikeye düşüren araca 20.01.2025 tarihinde tahsis edildiği tespit edildi. - İSTANBUL