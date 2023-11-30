Pendik'te Laf Atma Meselesi Tartışmaya Neden Oldu

Pendik'te genç kadın ile erkeğin 'laf atma' tartışması kamerada

İSTANBUL - Pendik'te laf atma meselesinden dolayı genç kadın ile erkek bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen iki vatandaş arasında laf atma nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın, tartıştığı şahsa cadde ortasında bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen ikili uzun süre cadde ortasında tartışarak birbirine hakaret etti. Erkek şahıs olay yerinden ayrılacağı esnada genç kadın 'bir yere gitme burada bekle' diyerek yakınlarına telefonla arayarak haber verdi. İkilinin cadde ortasındaki tartışması tarafların uzaklaşması ile son buldu. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.