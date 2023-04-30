Babasıyla çektiği videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Alisen Olucak trafikte tekme tokat kavga etti: Yetiştiğim semte göre gereğini yaptım

Pendik'te sosyal medyada hesabında babasıyla çektiği videolar ile tanınan Alişen Olucak trafikte laf atma meselesinden 2 kişiyle kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansırken o anları anlatan Alişen Olucak, "Onlar bana vurunca ben de ikisinin hakkını verdim. İçlerinden bir tanesi bıçak çekti. Ben yetiştiğim mahalleye göre, semte göre gereğini yaptım." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana gelen olayda, sosyal medyada babasıyla çektiği videolar ile tanınan sosyal medya fenomeni Alişen Olucak trafikte seyir halindeyken iddiaya göre kendisine laf atan 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma küfürlerin havada uçuşmasıyla kavgaya dönüştü.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Sinirlerine hakim olamayan sosyal medya fenomeni kendisine laf atan 2 kişiye tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Yaşanan olay nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"YETİŞTİĞİM SEMTE GÖRE GEREĞİNİ YAPTIM"

Olayın ardından açıklama yapan Alisen Olucak şunları söyledi: "Babamla içeriklerimiz bu şekilde olabilir ama ben sokakta kavga edecek bir adam değilim. Pendik çarşıda trafikte seyir halinde aracımla müzik dinlerken 2 kişi atarlı bir şekilde 'Kardeş o teybi kapat ben yanımdaki arkadaşımı duyamıyorum' diye bağırdı. Ben araçtan indiğimde bana saldırdılar. Bizde Karamürsel sepeti miyiz? Bize vuran adama kucak mı açalım sarılalım mı? Onlar bana vurunca bende ikisinin hakkını verdim. İçlerinden bir tanesi bıçak çekti. Ben yetiştiğim mahalleye göre semte göre gereğini yaptım."