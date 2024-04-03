Pendik'te Kiralık Araç Alev Alev Yandı

Pendik'te seyir halinde olan kiralık araç alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pendik Emirli Köyü mevkii Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EYK 685 plakalı araçtan dumanlar gelmeye başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü, aracı yol kenarına park ederek kendini hemen dışarı attı. Bu sırada araçtan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yanan aracın kiralık olduğu öğrenildi.

Burak Yaman isimli bir vatandaş, "Arabadan duman çıktığını gördüm. Birden bire parladı. Sürücü çıktı, içinde benzin dolu olduğu için yanına yanaşamadık. Lastikler gümlemeye başladı. Yaralı yok, itfaiye ekipleri müdahale etti ama araç kullanılamaz halde" dedi. - İSTANBUL