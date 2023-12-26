Pendik'te Kelepçeli Şahıs Camda Asılı Kaldı

Pendik'te elleri kelepçeli halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs bir eve saklandı. Ev sahibinin polise ihbarı üzerine şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalışırken, polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla camda asılı kaldı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CAMDA ASILI KALDI

TENTENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bina sakinlerinden biri balkon demirinden tutunan şahsa ellerini bırakması için sopayla vurdu. Olayı gören mahalleli sokağa döküldü. Kelepçesi açılan şahıs bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları şahsı polis ekiplerine teslim etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.