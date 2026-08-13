Pendik'te Kaçak Tütün Operasyonu: 440 KG Tütün Ele Geçirildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 440 kilogram kıyılmış açık tütün, 328 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron ve 5 bin 800 dal içime hazır bandrolsüz sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde bandrolsüz tütün ürünlerinin bulundurulduğu ve üretim yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen adrese 10 Ağustos tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda D.K. (47) isimli şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 440 kilogram kıyılmış açık tütün, 328 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 800 dal içime hazır bandrolsüz sigara, 8 bin adet boş sigara kutusu, 2 tütün sarma makinesi ve 1 hava kompresörü ele geçirildi.

Yakalanan D.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı