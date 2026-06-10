Pendik'te iş yerinde intihar

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir iş yerinde tabancayla başına ateş eden adam hayatını kaybetti.

Velibaba Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşanan olayda, Y.İ. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayı başına doğrultarak ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak iş yerinin önüne gelen şahsın yakınları uzun süre feryat edip gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Y.İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı