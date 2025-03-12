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Pendik'te Horoz Dövüştürme Baskını: Cezalar ve Mühürleme

Pendik'te Horoz Dövüştürme Baskını: Cezalar ve Mühürleme
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Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, horoz dövüştürme ihbarı üzerine düzenlediği baskında 12 kişiye 132 bin lira ceza keserken, iş yeri mühürlendi. İki horoz sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Pendik'te horoz dövüştürme ihbarı alan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın yaptığı mekandaki şahıslara toplamda 132 bin lira para cezası ve adli işlem yaptı. Mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, dün akşam 21.45 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde yaşandı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine bir iş yerine baskın yaptı. Ekipler içeri girdiğinde 2 tane horozun dövüştürüldüğünü ve 12 kişinin de dövüşü izlediğini tespit etti. Horoz sahipleri Y.K. (48) ve Z.Y. (47) isimli şahıslara Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet suc¸undan adli is¸lem yapıldı. Mekandaki diğer 12 şahsa toplamda 132 bin lira idari para cezası kesildi. Ş.K. (71) isimli şahsa ait olan iş yeri, Pendik Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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