Pendik'te Elektrik Kablosu Deposunda Yangın Çıktı

Pendik'te bir elektrik kablosu deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Yangın 03.00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir elektrik kablosu deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL