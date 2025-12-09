Haberler

Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı birbirine kattı

Güncelleme:
Pendik'te bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Sürücünün çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda, vatandaşlar sürücüye müdahalede bulundu.

Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı. Sürücünün çarptığı araçtan uzaklaştıktan sonra geri gelip yeniden çarptığı ve vatandaşların sürücüye müdahale ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 7 Aralık'ta Pendik Kurtköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, bu esnada hızla geri geri gelerek sitenin otopark çıkışında park etmeye çalışan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracı park ettirmeye yardımcı olan vatandaş büyük bir panik yaşarken; araç kontrolünü kaybeden sürücü olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, kısa bir süre sonra sürücü yeniden geri geri gelerek aynı araca bir kez daha çarptı. Olayın etkisiyle birçok site sakinin kapıya indiği ve sürücüyü araçtan indirerek müdahale etmeye çalıştıkları o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
