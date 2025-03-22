Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasında savcılıktaki ifadesi sona erdi

İmamoğlu'nun savcılıktaki ilk ifadesi 1 saatte bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz?

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Şimdi kimi hançerleyeceksiniz?
Özgür Özel: İmamoğlu'nun Çağlayan'daki işlemleri sabaha kadar sürecek

İmamoğlu ne zaman mahkemeye çıkacak? Özel'den açıklama geldi
İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

Pendik'te Camii Önünde Kavga: Motokurye ile Cemaat Karşı Karşıya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te camiden çıkan cemaat ile motosikletiyle gürültü yapan motokurye arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sözlü atışmalar sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Pendik'te yumruklu tekmeli ara gaz kavgası kamerada: Motokurye ile cemaat birbirine girdi

İSTANBUL - Pendik'te camiden çıkan cemaat ile cami önünde ara gaz vererek gürültü yapan motokurye arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te Kavakpınar Mahallesi'nde dün yaşandı. İddiaya göre Cuma namazından çıkan cemaat ile, cami önünde motosikletiyle ara gaz vererek gürültü çıkaran motokurye arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle cemaatte bulunan vatandaşlar ile motokurye birbirlerine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı kimileri ayırmaya çalışırken kimisi de izledi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title