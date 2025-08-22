Pendik'te 'Allah'ım yardım et' çığlığı paniğe neden oldu

İstanbul Pendik'te bir kişinin "Allah'ım yardım et" diye bağırması üzerine vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Pendik Miğber Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta "Allah'ım yardım et" diye bağıran şahsı duyan vatandaşlar panik yaşadı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merrkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, şahsın yanına giderek müdahale etmek istedi. Ancak şahsın herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirttiği öğrenildi. Yapılan incelemede şahsın madde bağımlısı olduğu anlaşıldı. Yardım talebini reddeden şahıs, ekiplerin tüm çabalarına rağmen tedaviye yanaşmadı. - İSTANBUL