Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Pendik'te 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çatıda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler

Napoli'den yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı

Bir zamanların efsane forvetiydi, 6. Lig takımına imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.