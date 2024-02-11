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Pendik'te 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Pendik'te cadde üzerinde çarpışan 2 otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Bariyerlere ok gibi saplanan araç hurdaya döndü.

Pendik'te 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te cadde üzerinde çarpışan 2 otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Bariyerlere ok gibi saplanan araç hurdaya döndü.

Kaza, Pendik Kurna Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu Caddesi üzerinde kavşaktan dönmekte olan Kaan Mert Ş. kontrolündeki 34 LU 7693 plakalı Peugeot marka otomobile, Bilal C. Kontrolündeki 34 BC 1382 plakalı Mercedes marka araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kaan Mert Ş. kontrolündeki araç bariyerlere saplandı. Ağır hasar alan otomobilde bulunan 2 yetişkin ve bir çocuk yaralandı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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