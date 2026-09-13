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Pendik’te 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Pendik’te 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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İstanbul’da "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İstanbul'da "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında saha analizi ve istihbari faaliyetler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında "silahla tehdit", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "kasten öldürme" suçlarından 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y.'nin (32) Kurtköy Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, G.Y. kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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