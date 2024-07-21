Üye Girişi
Haberler

Pendik Aydos Ormanı'ndaki yangın dron ile görüntülendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, dron ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevli dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.

Pendik Aydos Ormanı'ndaki yangın böyle görüntülendi

İSTANBUL - Pendik Aydos Ormanı'ndan yükselen dumanlar dron ile böyle görüntülendi.

Pendik Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopter ile yangına müdahalesi sürüyor. Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Öte yandan, ormanda çıkan yangın dron ile böyle görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydos Ormanı İtfaiye Pendik Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title