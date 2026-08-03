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Kastamonu'da 4 Yaşındaki Çocuk Pencere Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Kastamonu’da 5. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'da 5. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öğretmen Bloklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5. katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 4 yaşındaki A.S., ağır yaralandı. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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