Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı Irak'taki Pençe Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'taki mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen'in şehit olduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen'in şehit olduğu bildirildi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Önder Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs'ta şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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