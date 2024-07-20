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Pençe-Kilit Operasyonunda Yaralanan Piyade Yarbay Şehit Oldu

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Demirkan'ın cenaze törenine birçok yetkili ve askeri personel katıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralandıktan 2 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara'da düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 Temmuz günü icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında patlayan EYP sonucu yaralanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 48 yaşındaki Yarbay Demirkan için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, ikindi namazını müteakip resmi cenaze töreni düzenlendi. Namazın ardından şehidin al bayraklı tabuta sarılı naaşı top arabasına taşındı ve Cebeci Asri Mezarlığı Şehitliğine götürüldü. Demirkan'ın iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, kara, hava, deniz komutanları, emniyet müdürleri, polis ve askeri personeller katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Piyade Eyp Tören Operasyon 3.Sayfa Haberler

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