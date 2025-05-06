Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Mağara Temizlendi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bir terörist mağarasının daha temizlendiğini ve çok sayıda silah ile malzeme ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon, Irak kuzeyindeki bölgedeki teröristlerin barınma alanlarını hedef aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini duyurdu.
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini ve ayrıca mağarada çok sayıda silah ve malzemenin ele geçirildiğini duyurdu. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi. Bölgede 7 bin 500 adet 12.7 mm Doçka makinalı tüfek ve Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 6 bin 480 adet 5.45 mm piyade tüfeği mühimmatı, 2 bin 200 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, bin 600 adet 5.56 mm piyade tüfeği mühimmatı, 100 adet 81 mm havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet geri tepmesiz top mühimmatı, 20 adet antipersonel mayın, 19 adet piyade tüfeği şarjörü, 5 adet silah üstü/el dürbünü, 2 adet lazermetre, 200 adet fünye, 500 adet elektrolit, 1 adet radyo, 1 adet powerbank, 1 adet kulaklık, çeşitli ebatlarda doküman ve çeşitli ebatlarda dürbün çantalarını ele geçildi." - ANKARA