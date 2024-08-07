Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bugün gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu. - ANKARA