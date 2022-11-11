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Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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