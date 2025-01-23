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Pençe-Kaplan bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı'nın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı'nın bölücü terör örgütünün ateşi sonucundan şehit olduğunu duyurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Açıklamada Akıncı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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