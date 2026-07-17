Haberler

Pehlivanköy'de anız yangını söndürüldü

Pehlivanköy'de anız yangını söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen anız yangınını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak yaptığı müdahale sonucu yangın çevredeki tarım arazilerine ve daha geniş alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçelerin itfaiye ekipleri de destek verdi.

Yangın sonucu 80 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

Cenazeye damga vuran diyalog: Sizi eve bıraktığım gece...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Üvey annesi ile kız kardeşinin boğazını keserek öldürmüştü! Babadan acı haber geldi

Gözü dönen üvey evlat evde katliam yapmıştı! Babadan acı haber geldi
Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'i paylaştı: Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'i paylaştı: Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz
İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri ve yeni başbakan Andy Burnham oldu

Avrupa ülkesi yeni başbakanını buldu: "Kuzeyin Kralı" geliyor
Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro

Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro