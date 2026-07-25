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Pazaryeri’nde dilencilere geçit yok

Pazaryeri’nde dilencilere geçit yok
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde cami önünde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilendiği belirlenen bir kadın hakkında polis ve zabıta ekiplerince işlem yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde cami önünde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilendiği belirlenen bir kadın hakkında polis ve zabıta ekiplerince işlem yapıldı.

İlçe merkezindeki cami önünde vatandaşlardan para topladığı tespit edilen kadın, İlçe Emniyet Amirliği ve zabıta ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı. Yapılan kontrollerin ardından ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanırken, dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paralara da el konuldu. Yetkililer, vatandaşların iyi niyetini ve dini duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Pazaryeri'nde kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla polis ve zabıta ekiplerinin ortak denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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