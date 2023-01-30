Pazarda çanta çalmıştı, 25 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de pazarda çanta çaldıktan 9 gün sonra otobüste yakalanan şüphelinin, 6 farklı hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Kocaeli'de pazarda çanta çaldıktan 9 gün sonra otobüste yakalanan şüphelinin, 6 farklı hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 19 Ocak'ta Barbaros Mahallesi'nde bulunan perşembe pazarında bir kadının çantası çalındı. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, çantayı çalan kişinin E.U. olduğunu tespit etti. 28 Ocak'ta Derince'de bindiği otobüste yakalanan E.U., polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerde E.U.'nun 6 farklı hırsızlık suçundan toplam 25 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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