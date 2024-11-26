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Pazarcıların Müşteriye Terazi Kefesiyle Saldırdığı Anlar Kamerada

Pazarcıların Müşteriye Terazi Kefesiyle Saldırdığı Anlar Kamerada
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İstanbul Küçükçekmece'de pazarcılar ile bir müşteri arasında çıkan kargaşa, 4 pazarcının müşteriye terazi kefesi ve fırça sopasıyla saldırdığı anların cep telefonu kamerasına yansımasıyla kaydedildi. Olay, ikitelli Pazar yerinde yaşandı.

Pazarcıların müşteriyi terazi kefesi ve sopayla dövdüğü anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de, pazarcılar ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 4 kişinin bir kişiye terazi kefesi ve fırça sopasıyla vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece İkitelli Pazar pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazarcılar ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 4 pazarcı, müşteriye fırça sapı ve terazi kefesiyle vurmaya başladı. Diğer pazarcılar araya girerek kavgayı ayırmaya başladı. Yaşanan anlar ise başka bir pazarcının cep telefonu tarafından kaydedildi.

(MT-ÖFA-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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