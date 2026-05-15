Kahramanmaraş'ta türbedeki heykeli yakmaya çalışan şahıs gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Elif Ana Türbesi'ndeki heykele zarar vermek amacıyla yakma girişiminde bulunan şüpheli M.S.Ç., adli kolluk ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde türbedeki heykeli yakmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Pazarcık'a geldiği belirlenen şüpheli M.S.Ç'nin, Elif Ana Türbesi yerleşkesinde türbe heykele zarar vermek amacıyla yakma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından harekete geçen adli kolluk birimleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı