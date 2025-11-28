Pazarcık'ta 449 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 449 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, tütün kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Adıyaman'dan Adana'ya giden bir aracı belirleyerek durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 449 kilogram kaçan tütün ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ