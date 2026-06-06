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Patnos'ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı

Patnos'ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Patnos'ta trafik kazası Meslek Yüksekokulu ile Kaymakamlık Hizmet Binası civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken araçta da incelemelerde bulundu.

Kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, araçta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Patnos'ta meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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