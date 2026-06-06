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Kurşunlama şüphelisi Patnos'ta yakalandı

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Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ev kurşunlama olayının şüphelisi İ.D.'yi evinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, ev kurşunlama olayının şüphelisi olduğu belirtilen bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Patnos'ta meydana gelen ev kurşunlama olayının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve takipler sonucunda şüphelinin İ.D. (48) olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen şahsın ikamet adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla İ.D.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kurşunlama olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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