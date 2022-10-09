"Patlamasını bekliyoruz" diyerek alev alev yanan cipi kayda aldı 3. Sayfa Haberleri Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alev alev yanan cip paniğe sebep oldu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüde, yangın anını kayda alan kişinin, "Cayır cayır yanıyor, patlamasını bekliyoruz" dediği duyuldu. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen olayda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. CİPTEN GERİYE DEMİR YIĞINLARI KALDI Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sonrasında cipten geriye demir yığınları kaldı. "ŞU ANDA ARABA CAYIR CAYIR YANIYOR" Cipin alev alev yanışı ise vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangın anını kayda alan kişinin, "Şuanda araba cayır cayır yanmakta, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir mola tesisin önünde arabanın patlamasını bekliyoruz" dediği duyuldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya Marmara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 'Patlamasını bekliyoruz' diyerek alev alev yanan cipi kayda aldı - Haberler

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