Üye Girişi
Haberler

Patlamada Yaralanan Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Patlamada Yaralanan Genç İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 24 yaşındaki Güven Albayrak, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi. Cenazesi memleketi Düzce'de askeri tören ile uğurlandı.

DÜZCE (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 25 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 24 yaşındaki Güven Albayrak, arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan 24 yaşındaki Güven Albayrak, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde 25 gündür tedavi görüyordu. Güven Albayrak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Albayrak, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Dadallı köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Güven Albayrak'ın Oba Makarna fabrikasında 4 yıldır çalıştığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Sakarya Hendek Sağlık Tören Oba

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Köfteci Yusuf, domuz eti skandalında bakanlığı suçladı

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti
Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşakspor- Bursaspor maçı canlı izle! UŞAKSPOR- BURSASPOR HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki Siyah Kalp bu akşam var mı? 10 Ekim Siyah Kalp 5. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Mavi dil hastalığı hastalığı nedir, insana bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nasıl geçer? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Beyoğlu trafo yangınında son durum nedir? Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli ve şarkıları neler? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı kaç kaç bitti? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maç özeti! Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? 11 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.