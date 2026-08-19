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Patates Tarlalarında Saha Kontrolleri Sürüyor

Patates Tarlalarında Saha Kontrolleri Sürüyor
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, patates üretiminde verim ve kaliteyi korumak, hastalık ve zararlıları zamanında tespit etmek amacıyla saha kontrollerine devam ediyor. Teknik personeller, üretim alanlarında bitki gelişimi, hastalık, zararlı ve yabancı ot durumunu inceliyor; sulama uygulamalarını değerlendirip aşırı sulamanın olumsuz etkileri konusunda üreticilere bilgilendirme yapıyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından patates üretiminde verim ve kalitenin korunması, bitki gelişiminin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi ve üretim sürecinde karşılaşılabilecek hastalık ve zararlıların zamanında tespit edilmesi amacıyla saha kontrolleri devam ediyor.

Bu çerçevede kurum teknik personellerince patates üretim alanlarında gerçekleştirilen kontrollerde bitkilerin genel gelişim durumu, hastalık ve zararlıların varlığı, yabancı ot yoğunluğu ile üretim alanlarının genel durumu yerinde inceleniyor.

Kontroller sırasında sulama uygulamaları da değerlendirilirken, aşırı sulamanın bitki gelişimi, yumru kalitesi ve hastalık oluşumu üzerindeki olumsuz etkileri konusunda üreticilere gerekli teknik bilgilendirmeler yapılıyor. Patates üretiminde verim ve kalitenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla saha kontrolleri ve üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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