Paşaçayı köyünde 2 katlı ev yandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Paşaçayı köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Paşaçayı köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Küçük'e ait iki katlı evde gece geç saatlerde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor. - ÇANAKKALE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa