Parmağına yüzük sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye amiri koştu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde parmağına yüzük sıkışan Vahap Akay, hastaneye başvurdu. Ekip olmayınca itfaiye amiri Tahir Bozkurt, malzemelerini alarak hastaneye gitti ve yüzüğü doktor nezaretinde çıkardı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Vahap Akay, Akçakale Devlet Hastanesi acil servisine giderek doktorlardan yardım istedi. Hastane görevlileri, yüzüğü çıkartmaları için itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye amiri kolları sıvadı
Boşta ekip olmayınca devreye itfaiye amiri Tahir Bozkurt girdi. Malzemeleri yanına alan Bozkurt, hastaneye giderek yüzüğü doktor nezaretinde çıkarttı. İtfaiye amirinin bu hareketi, vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı.