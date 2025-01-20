Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den 'aday' sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Parkta silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Parkta silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te parkta görüştüğü şahsın silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.

Gaziantep'te parkta görüştüğü şahsın silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı. Ağır yaralı kadın yaşam verirken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta bir bankta oturan bir kadın ile tartışan bir şahıs yanındaki silahı çıkarıp kadına ateş açtı. Silahla vurulan kadın yüzünden ağır yaralanırken şahıs ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alınırken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bambaşka bir işe atıldı
img

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
img

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.