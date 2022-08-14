Parkta oturan 4 Suriyeliyi 'Defolun ülkemizden' diyerek bıçakladılar: 4 kişi tutuklandı

Bolu'da 4 kişi, parkta oturan 4 Suriye uyruklu kişiye "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" dediği için tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada 3 Suriye uyruklu bıçaklanırken, bir diğeri darbedildi. Saldırgan 4 şahıs ise tutuklandı.

Bolu'da dün akşam saatlerinde Atatürk Orman Parkı'nda meydana gelen olayda M.A., Ş.T., Ş.Ö. ve A.A., parkta oturan Suriye uyruklu A.H.H., A.A., M.E. ve S.A.'ya "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" dedi. Bunun üzerine 2 grup arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP DARBETTİLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriye uyruklu A.H.H., A.A. ve S.A. bıçaklandı, M.E. ise darbedildi. Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

A.A.H. ve M.E. tedavilerinin ardından taburcu olurken, S.A. ve A.A.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.