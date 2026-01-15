Haberler

Parkta öldürülen Fatma Köklü'nün davasında katil zanlısı eski eş hakim karşısında
Güncelleme:
Gaziantep'te bir yıl önce parkta eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatma Köklü'nün davasında, cinayet zanlısı eski koca, hakim karşısına çıktı.

Gaziantep'te bir yıl önce parkta eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatma Köklü'nün davasında, cinayet zanlısı olan eski koca Mehmet Köklü, 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya maktulün aile ve avukatları ile sanık ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada maktul Köklü'nün çocukları tanık olarak dinlendi.

Maktulün ilk eşinden olan kızı K.A., annesinin evlilik boyunca katil zanlısından şiddet gördüğünü söyleyerek, "Sanıkla annem, ben çok küçük yaştayken evlendi. Sanık beni evde istemiyordu. Anneme hep şiddet gösterdi. Anneme, 'yüzüne kezzap dökeceğim. Seni öldürmesem bile sakat bırakacağım' gibi söylemlerde bulunuyordu. Boşandıktan sonrada annemi sürekli arayıp taciz etti. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Sanıkla olan evliliğinden olan ve şu anda sanığın ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşından küçük çocukları ise annelerinin babalarını aldattığını öne sürerek babalarının suçsuz olduğunu iddia etti.

"Eşim çok değişti ve beni beğenmemeye başladı"

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Yeter, "Ben eşimi seviyordum. Evliliğimiz çok güzel gidiyordu. Daha sonra eşim çok değişti ve beni beğenmemeye başladı. Eşimin çevresindekiler eşime, 'sen gençsin, güzelsin, bu yaşlı adamla ne işin var' diyorlarmış. O da söylenenlerden etkilenip beni aldattı. 2023 yılında başka bir adamla evlendi. Bir telefon buldum ve o telefonda erkeklerle olan mesajını abileri dahil olmak üzere 6 kişiye gönderdim. Benim amacım öldürmek değildi. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın aldatma iddialarına cevap veren maktul avukatı ise aldatmaya dair somut delil olmadığını söyleyerek, sanığın yalan ifade verdiğini savundu.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi ve yeni tanıkların dinlenmesi gerekçesiyle davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Geçen yıl 20 Ocak öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, Mehmet Yeter, eski eşi Fatma Köklü (39) görüşmek için parkta buluştu. Mehmet Yeter, bir süre görüştüğü Köklü ile tartışmaya başladıktan sonra yanındaki tabanca ile kafasına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Köklü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP

