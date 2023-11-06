Parkta çıkan kavgada genç adam tabancayla vuruldu

KARAMAN'da, dün parkta çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan Sinan Eser'in (20) cinayet şüphelisinin, el svap örneklerinde barut izine rastlanan Abdullah Buğra A. (26) olduğu ortaya çıktı. Polise Eser'i kendisinin vurduğunu söyleyen Abdullah Y.?nin (28) alınan örneklerinde ise bulguya rastlanmadı.

Olay, dün Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Şehir Parkı'nda meydana geldi. Parkta Sinan Eser ile husumetli olduğu Abdullah Buğra A. ve Abdullah Y. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Sinan Eser, tabancayla göğsünden vuruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sinan Eser kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Abdullah Buğra A. ve Abdullah Y. gözaltına alındı. Abdullah Y. emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Polis yaptığı çapraz sorgu ve el svabının analizinin ardından tetiği çeken kişinin Abdullah Buğra A. olduğunu belirledi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)