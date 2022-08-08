Parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Belediye Parkı'nda 2 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu. Olayda 1 kişi elinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan Belediye Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. isimli şahıs kesici aletle M.K., adlı kadına saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler saldırgan şahsı gözaltına alarak polis otosuna bindirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.