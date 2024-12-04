Kayıp parkinson hastası Mehmet Etiz'in sırrı çözüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan Parkinson hastası 65 yaşındaki Mehmet Etiz, bir ağaca asılı halde ölü bulundu.

Torbalı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz'den 29 Kasım Cuma gününden bu yana haber alınamıyordu. Etiz'den haber alamayan ailesi durumu polise bildirirken, polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı ve Etiz'in son olarak Yeniköy Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Mehmet Etiz'in bugün ormanda ağaca asılı halde cesedini buldu.

İNTİHAR ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan incelemelerde Mehmet Etiz'in intihar ettiği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.