Haberler

Parke taşı yüklü tır alev aldı

Parke taşı yüklü tır alev aldı
Güncelleme:
+41 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da kilitli parke taşı yüklü tırın alev alması korkuttu.

Adıyaman'da kilitli parke taşı yüklü tırın alev alması korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü yakınlarında Yusuf Çalış idaresindeki 72 AAV 291 plakalı kilitli parke taşı yüklü tır alev aldı. Tırın yakıt deposu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden sürücü olaya müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tırda hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

İki aydır cezaevinde olan Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba
Antalya emniyetinde 2 şube müdürü gözaltına alındı

Suçlama vahim! iki üst düzey emniyet müdürü gözaltında
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor'a kaybetti

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi ağır yaralı