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Araç parkı kavgasında bir kişiyi tüfekle vuran 72 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Araç parkı kavgasında bir kişiyi tüfekle vuran 72 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde araç parkı nedeniyle çıkan kavgada 72 yaşındaki F.G., av tüfeğiyle vurduğu 47 yaşındaki H.G.'yi ağır yaraladı. Şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan kavgada 47 yaşındaki kişiyi av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan 72 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Olay, 11 Temmuz gecesi Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (47), kullandığı aracı F.G'nin (72) evine giden yol üzerine park etti. Bu nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.G., av tüfeğiyle ateş ederek H.G'yi karın bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.G. ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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