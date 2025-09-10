Haberler

Park Yeri Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı

Park Yeri Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aile arasında park yeri anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, cep telefonu kameraları kavga anlarını kaydetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak zorunda kaldı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara'da aileler arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki aile fertleri arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan kavga üzerine diğer aile bireyleri de olaya dahil oldu. İhbarla bölgeye gelen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Ancak bir süre sonra taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Ekiplerin yeniden müdahalesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol

Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde korkunç manzara! Kadın ile 5 yaşındaki kızının çürümüş cesetleri bulundu

Kadın ile küçük kızının çürümüş cesetleri bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.