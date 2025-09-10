Park Yeri Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı

Ankara'da aileler arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki aile fertleri arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan kavga üzerine diğer aile bireyleri de olaya dahil oldu. İhbarla bölgeye gelen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Ancak bir süre sonra taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Ekiplerin yeniden müdahalesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ANKARA