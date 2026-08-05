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Burdur'da park kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu bıçaklandı, şüpheli tutuklandı

Burdur'da park kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu bıçaklandı, şüpheli tutuklandı
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Burdur'da komşular arasında araç parkı yüzünden çıkan kavgada T.B., baba R.Ö. ve oğlu B.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli T.B., sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da komşular arasında araç parkı nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlunu bıçaklayarak yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 23075 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında araç parkı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.B., yanında bulunan bıçakla baba R.Ö. ile oğlu B.Ö.'yü çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ile oğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli T.B., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolü sırasında görüntü almak isteyen basın mensuplarına şüphelinin yakınları tepki göstererek, "Bu görüntüyü kullanmana izin vermiyorum. Çekme kardeşim" ifadelerini kullandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.B., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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