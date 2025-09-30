Haberler

Park Halindeki Tanka Çarpan Otomobilin Kazasında Hayatını Kaybeden Sedat Durmaz Uğurlandı

Ankara'da bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Sedat Durmaz, yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kazada toplamda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Ankara'da bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Sedat Durmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde İstanbul-Ankara yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda dün akşam saat 17.40 sıralarında bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Sedat Durmaz'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Kahramankazan Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından yakınları tarafından gözyaşları arasında Kahramankazan Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA

