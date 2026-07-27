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Melikgazi'de Park Halindeki Otomobil Yandı

Melikgazi'de Park Halindeki Otomobil Yandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Olayda maddi hasar oluşurken, polis inceleme başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Özer Sokak üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki 38 YAZ 419 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri de maddi hasarın oluştuğu otomobilde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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