Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Hatay'da park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılmaz hale geldi.
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen alevler aracı teslim aldı. Alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Sıcak Gelişme:
İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy durakları kapatılacak.